Наскільки значну роль в житті сучасного українського будинку грає ЖЕК?Про це у програмі «Романенко. Бесіди» розповідає керівник першої муніципальної школи Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ірина Головатенко.

«У наш час без загального збору мешканців будинку нічого не відбувається. Власники самі вирішують, як їм жити у своєму будинку. І люди, які вклали свої гроші в облаштування двору або дитячого майданчика, хочуть захистити їх від вандалів. Вони захистять територію парканом, щоб ніхто сторонній там не ходив і нічого не ламав. Але ті люди, які звикли жити як в гуртожитку, зберігають свої звички. Але ж якщо людина стоїть свій будинок на дачній ділянці, вона не чекає, що прийде якийсь ЖЕК і розв'яже всі проблеми. Він не полагодить дах і не викачає воду з підвалу. Потрібно звикати до думки, що свій будинок потрібно облаштовувати самим», - вважає гостя програми.

Вона додала, що ЖЕКи намагаються працювати й зараз, але нинішнє переукладання договорів залишає їм для цього дуже мало фінансових можливостей.

«Після того, як мінімальна зарплата була підвищена, у ЖЕКів майже не залишилося грошей на все інше. В результаті будинки продовжують руйнуватися. У великих містах деякі мешканці готові вкладатися в них, але в інших зовсім немає грошей», - зазначає Ірина Головатенко.

Як повідомляє Politeka, раніше глава асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук розповів, хто контролює ЖЕКи та ОСББ.

Також Politeka повідомляла, що депутат Київради Валерій Гуманенко назвав основні проблеми ЖКГ в столиці.