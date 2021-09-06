Які успіхи здобула українська делегація у Вашингтоні зокрема у сфері енергетики та оборони? Детальніше про це розповів політолог-міжнародник Максим Ялі у своєму блозі «Контрольний удар»

За словами ведучого, зрушення у сфері енергетики є. «Укроборонпром» в рамках візиту української делегації в США підписав з американськими компаніями ряд контрактів. Загальна вартість цих угод становить 2,5 млрд доларів», - повідомляє він. З іншого боку, Ялі відзначає, що докладніша інформація поки що відсутня, а відтак підбивати підсумки рано.

Також експерт повідомляє про меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, який «Енергоатом» підписав із Westinghouse. «В майбутньому планується побудувати ще чотири блоки по технології Westinghouse. Загальна вартість проєкту становить до $30 млрд», - зазначає він. Ялі нагадує, що українські атомні блоки вже доволі зношені, а собівартість атомної енергетики – низька, тому цей напрямок співпраці, вважає він, розвивати потрібно.

Водночас ведучий повідомляє, що інформації про фінансування будівництва нового блоку, про кредитора і відсотки поки що немає. Тим не менш, підкреслює він, Україна таких коштів однозначно не має, а меморандум є радше декларацією про наміри.

Принагідно Ялі коментує й успіхи української делегації у сфері оборони: на зміцнення війська піде 60 мільйонів доларів, також державі додатково поставлять заряди протитанкових ракет для «джавелінів».

Загалом же політолог робить такий висновок: «У Зеленського попереду багато роботи і випробувань вже цієї осені».

Як повідомляла Politeka, Ялі заявив, що лідер будь-якої суб'єктної держави передусім відстоює національні інтереси своєї держави.

Також Politeka писала про те, що Ялі прокоментував підсумки зустрічі у Вашингтоні.