Президент Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна в інтерв’ю виданню Kyiv.Press оцінила роботу керівництва Міністерства культури України та прокоментувала оголошення проєкту «Велика реставрація», заявивши про те, що у нас країна інтелектуальних крадіжок.

«Хочеться, щоб це була «Велика реставрація», а не велике розкрадання. Дивує одне: у переліку об’єктів немає ні Мистецького арсеналу, ні буднику Леонтовича», - каже Заболотна.

Експертка зауважила, що немає в переліку і багатьох замків, які треба в першу чергу відреставрувати, натомість в планах є об’єкти, які не можна назвати знаковими.

На її думку, «Велика реставрація» має стати великим надбанням для України, оскільки наступного шансу може не бути. За словами Заболотної, останні роки Міністерство культури перетворювалось в «міністерство нерухомості», закривало культурні об’єкти, а, наприклад, Мистецький арсенал не включили до списку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Крім цього, президент Фонду гуманітарного розвитку України заявила про крадіжки інтелектуальної власності зі сторони керівництва Мінкультури.

«У нас країна тотальних інтелектуальних крадіжок. У 2020 році я написала відкритого листа президенту Зеленському після того, як він заявив про культурний кадровий голод у країні. У листі висловила похвалу проєкту «Велике будівництво», зазначивши, що дуже хочеться, щоб ці дороги вели до відреставрованих замків, церков тощо. Тому пропоную проєкт «Велика реставрація», - розповіла Заболотна.

Вона зазначила, що лише пізніше із засобів масової інформації дізналась, що новий міністр культури взяв за титульний проєкт «Велику реставрацію». При цьому, каже Заболотна, до проєкту її не залучили навіть як експерта, незважаючи на те, що вона активно добивалась контакту з міністром Ткаченком з цього приводу, проте це було марно.

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