Заяви про зниження тарифів на електроенергію є звичайним популізмом. Так сказав фінансист Сергій Фурса у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?», пояснюючи, як має виглядати правильна тарифна політика.

На думку Фурси, популізм і всі популістські рішення – негативне явище, адже сьогодні тарифи для населення не дотягують навіть до собівартості та взагалі хоч до якогось ринкового рівня.

За його словами, тарифи знизили за кошти населення. «Мова йде про ціну на електроенергію для населення, яку знизили з 1,68 до 1,44 грн: це для тих споживачів, які споживають менше ніж 250 кв», - пояснює фінансист.

Експерт зазначає, що таке зниження тарифів ніколи не обходиться просто так, за нього хтось платить і платить населення, адже все відбувається коштом державних компаній. «Тарифи здорової людини: тарифи ринкові, всі отримують однакову ціну, високу і вище, ніж ми звикли, але для тих, для кого це боляче, вони отримують субсидії», - коментує Фурса. Він додає, що в такому разі державна допомога йде бідним категоріям населення, а не багатим, їм не потрібні субсидії, оскільки їх оплачуватимуть якраз-таки ці бідні категорії.

Загалом про рішення знизити тарифи Фурса каже так: «Це зниження дійсно відбудеться – це дуже погане популістське рішення».

Як повідомляла Politeka, Фурса заявив, що доходи зростають швидше, ніж інфляція.

Також Politeka писала про те, що Павловський розповів про зростання цін на електроенергію та газ для населення.