Як Україні слід вибудовувати відносини з Китаєм? Ситуацію у програмі «My.ua» з Катериною Павлової коментує фахівець з міжнародно-правових питань дипломат Вадим Трюхан

«Китай – це глобальна сила, це глобальний гравець номер один у сферах інвестицій та технологій. Чи можемо ми дозволити собі утримуватися від співпраці з Китаєм? Звичайно, ні. Більш того, Китай вже є головним партнером України. Наш торговельний оборот – 14 мільярдів. Нам потрібно в першу чергу розвивати економічні відносини з Китаєм. Ми можемо це робити, і ми повинні це робити професійно. А на практиці у нас ось уже шостий місяць немає посла в КНР. Це абсолютно ненормально. Втім, у нас зараз вже в вісімнадцяти країнах немає послів. І це зовсім не тому, що в Україні немає професійних дипломатів – вони є. Є люди, які знають, як налагоджувати зв'язки й з керівництвом Китаю, і з китайськими бізнесом, знають, як допомагати нашому бізнесу зміцнювати свої позиції в Китаї», - зазначає гість програми.

Він нагадує, що ще в лютому Офіс президента анонсував «велике азійське турне» Володимира Зеленського, але дотепер жодних зрушень в цьому напрямі немає.

«У відносинах з Китаєм, зробивши перший крок, потрібно робити й другий. Немає посла – немає і доступу до керівництва держави. Тимчасового повіреного у справах ніхто приймати не буде», - говорить Вадим Трюхан.

Як повідомляє Politeka, раніше футуролог Олексій Толкачов зазначив, що за обсягом ВВП Україна відстає від Китаю більш ніж в 90 разів.

Також Politeka повідомляла, що політолог Тарас Загородній закликав Україну будувати економічні відносини відповідно до національних інтересів.