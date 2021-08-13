Політтехнолог Сергій Гайдай в ефірі програми "ПРОГНОЗ" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, чому Майдани в Україні не можуть бути проплаченими

"Майдан в Україні завжди може бути. Який завгодно. Але точно Майдану якого не може бути — це організованого Порошенком. З таким антирейтингом, і з таким іміджем політика, який бреше, він може виводити тільки свою секту. А цього недостатньо, щоб організувати Майдан... Коли ми чуємо від політика... Що Майдани можуть бути проплачені — це повне нерозуміння як це відбувається", - сказав Сергій Гайдай.

Він зазначив, що і в першому, і в другому Майдані він був на всіх рівнях організації.

"Як відбуваються Майдани. Майдани відбуваються через помилки влади. Тобто, коли ти порушуєш усталений соціальний договір... Перший Майдан стався, тому що такий договір був порушений. Українці були готові терпіти будь-які неподобства з боку влади, але просили залишити собі тільки одну річ: приходить ваш термін — ми маємо право вас поміняти. А тут вам сказали: "знаєте, хлопці, йдіть в одне місце. Ми порахуємо голоси, як вважаємо за потрібне". І це вивело людей на протести", - додав Гайдай.

За його словами, Майдан не може виникнути за бажанням олігархів. І всі спроби його зробити — виглядали дешевим спектаклем.

"Просто звести за гроші народ — у вас нічого не вийде. Але олігархи і політики навчилися в цій країні ефективно використовувати цю хвилю. Вони стали тими серферами, які, побачивши, що йде хвиля, розуміли, що ставши на дошку можна приїхати до влади”, - підкреслив політтехнолог.

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