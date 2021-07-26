Що буде з боржником за систематичну невиплату по аліментах? На це питання відповів адвокат, керівник практики цивільних спорів «Мітракс» Юрій Бабенко у програмі «А як насправді?», розповідаючи про засоби впливу на боржників по аліментах.

Бабенко пояснює, що міра покарання відрізняється залежно від терміну заборгованості по аліментах.

Зокрема борг терміном на 3 місяці, розповідає він, передбачає внесення до Реєстру боржників, а це заборона на укладання договорів щодо нерухомості і втрата права на субсидію. Якщо час заборгованості сягнув 4 місяці, зазначає Бабенко, то неплатник втрачає право виїжджати закордон, а також керувати транспортним засобом.

Адвокат підкреслює, що це найбільш суворі засоби впливу на боржників, є й інші, але вони не такі ефективні: забороняється володіти зброєю та полювати. «Якщо 6 місяців вже існує борг, є адміністративна відповідальність - це громадські роботи», - повідомляє він.За словами Бабенка, державний виконавець може, звісно, подати в суд заяву із вимогою використати адміністративні санкції, але на практиці це буває дуже рідко. Принагідно він зазначає, що Державна виконавча служба в Україні робить щось лише під примусом.

Також юрист повідомляє про наявність кримінальної відповідальності за несплату аліментів, але для цього факт ухилення має бути злісним. «Я на практиці не бачив, щоб когось притягнули до кримінальної відповідальності за несплату аліментів, але теоретично це можливо», - каже він.

Окрім цих заходів, зауважує експерт, за несплату по аліментах є ще пеня на день 1% і 20% штрафу за річну заборгованість, за дворічну – 30%, за трирічну – 50%. Він зазначає, що кошти отримує той, у кого є права на аліменти.

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