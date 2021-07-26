У програмі «Таран влог» політолог Віктор Таран розповів, чому нам не варто покладати багато надій на зустріч українського та американського президентів, зокрема після підписання між США та ФРН спільної заяви про підтримку України

Він розповів, що США та Німеччина підписали угоду, офіційна назва якої – «Спільна заява США та Німеччини про підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей». За словами політолога, документ викликав ефект інформаційної бомби, проте по суті, це пуста декларація, в якій нам дають багато красивих обіцянок та не дають, але не дають жодних реальних безпекових гарантій Україні.

«Дуже добре, що реакція України досить консолідована: і влада, і опозиція, і громадянське суспільство об‘єдналися у захисті національних інтересів України. Окрім того ми неочікувано отримали повну підтримку на шпальтах провідних американських та європейських медіа. Про нас знову заговорили не в контексті корупції, а як ключового гравця, який має забезпечити безпеку Європи», - каже Таран.

За його словами, дехто вважає, що ситуацію може змінити зустріч Байдена та Зеленського, яка анонсована на 30 серпня. Проте, політолог зазначив, що сам не вірить в такий сценарій, зокрема через те, що Україна після своїх дивних заяв про зближення з Китаєм фактично втратила геополітичний інтерес в очах Байдена.

«По-друге, візит відбуватиметься у найбільш несприятливий час для українського президента. Річ у тім, що 30-те серпня - це не сесійний період, у цей час Конгрес не працюватиме, і представники американського уряду не можуть обговорити Північний Потік-2 з українським лідером. А отже нас чекає протокольна нарада з протокольним фото і жодних конкретних домовленостей чи рішень», - заявив Таран.

На думку політолога, виникає питання, чи варто взагалі за таких обставин їхати у Вашингтон саме 30 серпня. Він вважає, що сенс нарешті продемонструвати нашим партнерам стійкість духу і заявити, що Україна у світлі нововиявлених обставин просить перенести візит допоки США не дасть пояснення по підписаній декларації.

«Боротьба не завершена – боротьба триває. Ми маємо сильних союзників серед країн східної Європи, Балтії та Скандинавських країн, які захищатимуть наші позиції. Вони чудово розуміють, що рішення по ПП-2» – це безпекова криза, яка загрожує стабільності України», - зазначив Таран.

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