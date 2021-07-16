Публікацію статті президента Росії про «один народ» гучно назвали подією і зазначили, що вона прямо стосується сьогоднішніх подій в Україні. Свою думку щодо цього висловив політолог-міжнародник Максим Ялі у своїй програмі «Контрольний удар».

Політолог нагадує, що все, сказане у статті президента РФ, звучить вже протягом 7 років у пропаганді, зокрема, ці тези використовують Кисельов, Соловйов та інші. «Що стосується змісту статті, то насправді нічого нового в ній Путін не сказав», - констатує він.

Також Ялі вирішує не витрачати час на обговорення історичних неточностей та невідповідностей, натомість він зупиняється на мові. «Найцікавіше, що, виклавши переклад статті українською, тим самим Путін сам обнулив головний посил статті про «один народ», - стверджує експерт. Водночас він зауважує, що над цим міркували і в соцмережах, але ніхто так і не докопався до суті, адже Кремль так чи інакше зробив переклад, хоч і прогнозував реакцію суспільства.

Окрім мови, каже він, цікавим є час публікації статті. «Чому саме зараз? А не у 2014-15, під час піку інформаційних баталій і «гарячої» фази війни, а саме після зустрічі з Байденом в Женеві?», - слушно запитує Ялі.

На його думку, справа в зустрічі Путіна із Байденом в Женеві: очевидно, там президент РФ отримав якийсь психологічний підйом і аж через 7 років вирішив перейти до активних дій. Водночас політолог зауважує, що статтю опублікували аж після візиту Зеленського в Берлін, що теж не випадково.

Принагідно Ялі зазначає, що свою незгоду зустрітися із Зеленським Путін пояснює беззмістовністю зустрічі, оскільки Україною керують ззовні. І зараз, підсумовує він, президент РФ сам розпочав війну з Україною, намагаючись повернути собі землі колишньої Російської імперії.

Як повідомляла Politeka, Ялі назвав головну мету статті Путіна про «один народ».

Також Politeka писала про те, що Бізяєв назвав статтю Путіна ультиматумом всьому Заходу.