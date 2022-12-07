У період з 5 по 6 грудня в Брюсселі відбувся регіональний семінар щодо обговорення шляхів удосконалення функціональності екологічних інспекцій для підвищення екологічної стійкості, а також подолання екологічних кризів.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

Учасники заходу, зокрема представники екологічних інспекцій країн Східного партнерства, Організації економічного співробітництва та розвитку, мережі Європейського Союзу з імплементації та забезпечення дотримання екологічного права (IMPEL) та експерти інституцій ЄС, наголосили на важливості сприяння обміну інформацією щодо останніх подій у сфері державного природоохоронного контролю.

Під час свого виступу Ігор Зубович наголосив: «Сьогодні Україна стала першою європейською країною, яка здійснює документування злочинів проти навколишнього природного середовища, що спричинені військовою агресією російської федерації проти нашої держави. Наразі маємо 2267 зафіксованих та підтверджених фактів завданої шкоди довкіллю, на загальну суму збитків понад 1,4 трлн гривень. Водночас фахівці Держекоінспекції забезпечуючи проведення відборів проб води та ґрунтів, ризикуючи власною безпекою, а, подекуди, і життям. Ми раніше не мали досвіду здійснення державного нагляду (контролю) під час війни, проте, готові поділитись із колегами нашими досягнутими результатами та здобутими навичками, які напрацювали у надкороткі терміни, починаючи з 24 лютого».

Крім того, фахівцями Держекоінспекції вже розроблено ряд нормативно-правових актів, відповідно до яких здійснюються розрахунки збитків, завданих довкіллю внаслідок безпідставної та підступної збройної агресії росії.

Розраховується, що результати діяльності ДЕІ стануть основою для забезпечення подальшого стягнення репарацій з держави-агресора.

Ігор Зубович щиро висловив слова подяки міжнародним партнерам за величезну допомогу та підтримку, адже тільки разом можна протистояти злу, яке несе загрозу не лише Україні, але й усьому цивілізованому світу.