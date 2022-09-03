Окружний адміністративний суд Києва ухвалив до розгляду позов щодо Київської міської державної адміністрації та її Департаменту містобудування та архітектури, Ради оборони Києва та мера столиці Віталія Кличка як голови цієї Ради.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Зокрема неназваний позивач вимагає скасувати протиправний протокол Ради оборони від 6 травня. У ньому наголошується, що торговельні споруди тимчасового характеру, розташовані біля станцій метрополітену або бомбосховищ, створюють ризик життя людей. Департаменту архітектури було доручено на власний розсуд оперативно вирішувати питання про перенесення таких споруд, що створило простір для зловживань.

Також у позові оспорюються окремі рішення цього підрозділу КМДА, а також Департаменту міського благоустрою. Позивач вимагає не виконувати їх. Крім того, справа стосується договорів про пайову участь у утриманні об'єктів міського благоустрою, а також їх демонтаж. Суд поки що вирішує, в якому порядку розглядатиметься цей позов.