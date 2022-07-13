За січень-червень 2022 року органами Держекоінспекції внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства здійснено розрахунок збитків, заподіяних довкіллю, на загальну суму 742,7 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

Зокрема державними інспекторами проведено 5350 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. У результаті, до правоохоронних органів скеровано 304 матеріали за ознаками злочину проти довкілля, у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. Так, відкрито 152 кримінальних провадження.

За цей період з порушників стягнуто збитків у добровільному та примусовому порядку через рішення судів на загальну суму понад 32,6 млн гривень.

Найбільшої шкоди було завдано надрам України, сума розрахованих збитків становить понад 463 млн гривень. Серед найпоширеніших порушень зафіксовано користування надрами за відсутності дозвільної документації, передбаченої законом, тобто суб’єкти господарювання здійснюють незаконний видобуток природніх ресурсів нашої держави.