Про це він розповів на каналі Геннадія Друзенка.
«Ми маємо єднатися і забути про сварки між собою, більше працювати над головною задачею – розбиття ворога», - сказав Ігор Шапар.
За словами волонтера, йому хотілося, аби після війни Україна стала тим місцем, куди з’їжджаються працювати усі люди зі всього світу. Сам волонтер раніше працював в IT-сфері, але від початку повномасштабного вторгнення одразу пішов допомагати Україні.
«Ми воюємо не за кордони, а за нову Україну», - підкреслив Ігор Шапар.
Як зазначив волонтер, зараз головне сконцентруватися на тому, аби якомога сильніше наближати перемогу, аби дати можливість наступним поколінням вивести Україну на інший рівень у світі.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
Вибух прогримів у Донецьку, російська техніка показала свою "надійність": "Горіти – це національна традиція"
Маленька дитина випала з 9-го поверху в Дніпрі: "Мама перебувала на кухні"
Пожежа охопила військову частину в росії недалеко від українського кордону, чули чотири вибухи: кадри
Лукашенко зібрався воювати за Західну Україну: у Генштабі повідомили, яка зараз ситуація на кордоні
Як повідомляла Politeka, ЗСУ знищили базу ПВК «Вагнер», вижив лише один найманець.
Також Politeka повідомляла, що Шольц вирішив продовжити політику Меркель, чого чекати від Німеччини.