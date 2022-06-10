Про це він розповів на каналі Геннадія Друзенка.

«Ми маємо єднатися і забути про сварки між собою, більше працювати над головною задачею – розбиття ворога», - сказав Ігор Шапар.

За словами волонтера, йому хотілося, аби після війни Україна стала тим місцем, куди з’їжджаються працювати усі люди зі всього світу. Сам волонтер раніше працював в IT-сфері, але від початку повномасштабного вторгнення одразу пішов допомагати Україні.

«Ми воюємо не за кордони, а за нову Україну», - підкреслив Ігор Шапар.

Як зазначив волонтер, зараз головне сконцентруватися на тому, аби якомога сильніше наближати перемогу, аби дати можливість наступним поколінням вивести Україну на інший рівень у світі.

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