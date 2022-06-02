Незважаючи на обстріли окупантів державними інспекторами ДЕІ у Харківській області проведено обстеження території агропромислового комплекту, що внаслідок обстрілу російськими військами, зазнав значних руйнувань.

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.





У результаті зафіксовано, що приміщення підприємства дуже пошкоджено, повністю знищена інфраструктура та вбито худобу (корів), яка вирощувалась на підприємстві. Сума збитків довкіллю згідно з розрахунками фахівців ДЕІ склала понад 14,6 млрд гривень.





Через військову агресію окупантів та її наслідки відбулось засмічення земельної ділянки площею 253 260 м2 (об’єм 126630 м3) будівельним та побутовим відходами, відходами тваринництва, органічними залишками (туши вбитих корів) тощо.

Шкоду, заподіяну державі, внаслідок порушення природоохоронного законодавства, розраховано відповідно до Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, розробленої фахівцями Оперативного Штабу при Держекоінспекції.