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Колишнього голову АТ «Київоблгаз» Дмитра Дронова звинувачують у зловживанні своїми службовими повноваженнями та отриманні неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, а також налагодженні шахрайських схем.

Сьогодні співробітники поліції провели обшуки у колишнього одіозного голови правління АТ «Київоблгаз» Дмитра Дронова у рамках кримінального провадження №12022100000000170 від 07.04.2022 року.

Дронова звинувачують у хабарництві у величезних розмірах та налагодженні цілих шахрайських схем із власного збагачення. Фігурантами кримінального провадження також є низка екс-керівників підприємства.

Відомо, що Сергій Дронов за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів Товариства (директор з капітального будівництва Федір Штукатуров, начальник відділу капітального будівництва Андрій Мартиненко, керівник проектів програм сектору інвестицій Роман Смиренський та інших працівників) створили схему щодо вимагання та привласнення грошей з комунальних та промислових підприємств. З матеріалів справи відомо, що при наданні газифікації та реконструкції систем газопостачання на території Київської області послуги здійснювались через будівельні підрядні організації, афілійовані Сергієм Дроновим.

Тобто Дронов «наполегливо рекомендував» державним та комунальним підприємствам замість АТ «Київоблгаз» свої кишенькові фірми для укладання договорів на обслуговування газового господарства. Зрозуміло ж, для того, аби гроші пішли у власну кишеню!

Та це не перше і єдине кримінальне провадження щодо пана Дронова. Раніше слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Управління захисту економіки Нацполіції у Київській області викрили схему з незаконного узгодження технічних умов газифікації для багатоквартирних житлових будинків на Київщині. За попередньою інформацією, працівники приватного товариства, посилаючись на співпрацю з «Київоблгаз», вимагали та отримали від керівника однієї з комерційної організації неправомірну вигоду у розмірі 8 200 доларів США за погодження технічних умов газифікації багатоквартирного житлового будинку. Вказану суму фігуранти мали передати тодішньому голові «Київоблгаз» Дмитру Дронову. Згодом у нього під час обшуку було вилучено понад 1 000 000 гривень та чернетки із зазначенням грошових сум та назв об’єктів, які планували підключити до газопостачання.

Загалом же попередні оцінки шахрайських дій Дмитра Дронова за весь час головування у «Київоблгаз» ‒ багатомільйонні збитки. Остаточний розмір ще має встановити слідство.

У разі доведення вини вже звільненим посадовцям, які були у схемі Дронова, загрожує до шести років тюрми, що передбачено статтею 364-1 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу Дмитру Дронову та іншим фігурантам справи у вигляді тримання під вартою.