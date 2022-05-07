В Україні запустили додаток Lepta, створений для прямої та прозорої взаємодопомоги українців. Він дозволяє швидко і ефективно об'єднувати всіх небайдужих для швидкої допомоги тим, хто її потребує.
За словами розробників, у додатку немає посередників та абстрактних одержувачів. Тільки пряма допомога – від людини до людини.
Для того, щоб отримати допомогу за допомогою Lepta, потрібно:
- Створити ініціативу – пост про необхідну та конкретну допомогу комусь чи собі;
- Вказати точну адресу, за якою на допомогу чекають;
- Пост відображається у програмі та на карті;
- Кожен, хто може допомогти, бачить, де та на яку допомогу чекають;
- Надавши допомогу, потрібно опублікувати звіт.
Додаток є повністю безкоштовним, розробники обіцяють надалі розвивати та розширювати його, щоб він у майбутньому забезпечував максимальні можливості для самоорганізації українців. Зараз він пропонує базовий функціонал та доступний для бета-тестування.
Найближчим часом додаток отримає нові функції, такі як:
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- створення ефективних команд;
- відстеження статусу виконання завдань;
- фільтри для пошуку за темами та локаціями;
- соціальна репутація учасників – у конкретних справах та результатах;
- можливість прозорого збору та розподілу коштів на благі справи.