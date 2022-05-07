В Україні запустили додаток Lepta, створений для прямої та прозорої взаємодопомоги українців. Він дозволяє швидко і ефективно об'єднувати всіх небайдужих для швидкої допомоги тим, хто її потребує.

За словами розробників, у додатку немає посередників та абстрактних одержувачів. Тільки пряма допомога – від людини до людини.

Для того, щоб отримати допомогу за допомогою Lepta, потрібно:

Створити ініціативу – пост про необхідну та конкретну допомогу комусь чи собі;

Вказати точну адресу, за якою на допомогу чекають;

Пост відображається у програмі та на карті;

Кожен, хто може допомогти, бачить, де та на яку допомогу чекають;

Надавши допомогу, потрібно опублікувати звіт.

Додаток є повністю безкоштовним, розробники обіцяють надалі розвивати та розширювати його, щоб він у майбутньому забезпечував максимальні можливості для самоорганізації українців. Зараз він пропонує базовий функціонал та доступний для бета-тестування.

Найближчим часом додаток отримає нові функції, такі як:

створення ефективних команд;

відстеження статусу виконання завдань;

фільтри для пошуку за темами та локаціями;

соціальна репутація учасників – у конкретних справах та результатах;

можливість прозорого збору та розподілу коштів на благі справи.

Додаток вже можна завантажити для iOS та Android.