В результаті поранені не отримують медичну допомогу у військових госпіталях, у деяких з них є серйозні травми.

У генпрокуратуру РФ передана папка з прізвищами строковиків, які продовжують воювати в Україні. Про це заявила вдова Анатолія Собчака, який раніше був начальником в. Путіна. Як відомо, Путін ще 9-го квітня розпорядився провести перевірку і знайти винних у відправці військовослужбовців-строковиків в Україну.

Однак після заяв про те, що строковиків відправляти були не повинні, були помічені чергові порушення. Зокрема, строковики перебували на крейсері «Москва», який затонув 14 квітня.

На даний момент відомо, після виступу в Раді Федерації генпрокурора Ігоря Краснова сенатор Людмила Нарусова вирішила передати папку з даними. У папці містяться докази про порушення, інформація про строковиків, які продовжують воювати в Україні. Також є дані про повернулися військових після наказу, але Міністерство оборони відмовляється визнавати, що вони були в Україні.

В результаті поранені не отримують медичну допомогу у військових госпіталях, є постраждалі і з осколковими пораненнями.

«Це загрожує найгіршими наслідками для їхнього здоров'я. Тому я пішла на такий крок негайно, тому що військова прокуратура, яка це теж розслідує за моєю заявою, зволікає», — сказала Нарусова.

Нарусова також попросила у Краснова дозволу передати йому папку особисто: "мова йде про доручення президента РФ і верховного Головнокомандувача вам і структурному вашому підрозділу, Головній військовій прокуратурі, розслідувати відправку солдатів-строковиків в зону бойових дій. Я передаю вам дані, які прошу вивчити".

Нагадавши, у ці хвилини на складах боєприпасів під російським Бєлгородом палає пожежа.

Також повідомлялося, що, згідно з даними британської розвідки, Україні вдалося зберегти контроль над більшою частиною свого неба.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти захопили нові території в Харківській та Луганській областях.