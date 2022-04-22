Державна служба фінансового моніторингу України повідомила, що було зроблено, щоб запобігти фінансуванню військової агресії Росії проти нашої країни.

Відповідно до звіту Держфінмоніторингу, за 58 днів війни вдалося:

За участю Держфінмоніторингу призупинено членство РФ в Комітеті Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

З 5 березня підрозділ фінансової розвідки РФ позбавлений права та можливості здійснювати обмін інформацією в рамках Егмонтської групи (направляти запити з питань фінансової розвідки до міжнародних іноземних ПФР та отримувати відповіді). Після розкриття фактів Бучанської різанини керівництву Егмонтської групи надіслано додаткове звернення від 4 квітня.

Держфінмоніторинг направив звернення з проханням виключити РФ із FATF та включення РФ до чорного списку FATF. На підставі звернень 4 березня FATF опублікував Публічну заяву у зв'язку із трагічними подіями в Україні.

· Враховуючи відсутність чітких кроків та невизначеність FATF щодо санкціонування РФ та РБ Держфінмоніторинг направив звернення до президента FATF 25 березня та 4 квітня.

· Ще одне звернення надійшло через Главу MONEYVAL 31 березня. Воно адресовано Співголовам Контрольної групи з міжнародного співробітництва FATF (ICRG) з метою розгляду нею питання включення РФ до чорного списку FATF та виключення з FATF. З огляду на кричущі факти вбивства армією РФ мирних людей у передмісті Києва направлено додаткове звернення від 4 квітня.

21 квітня на засіданні міністрів країн-членів FATF прийнято Декларацію та Стратегічне бачення розвитку системи на період 2022-2024 років. У Декларації FATF вкотре заявила, що вторгнення РФ в Україну суперечить основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань.

Розроблено, доповнено та підтримано петицію щодо включення РФ до чорного списку FATF.

13 квітня Держфінмоніторинг отримав від секретаріату MONEYVAL інформацію, що робоча група ICRG розпочала процедуру розгляду питання щодо РФ. Орієнтовно 7 та 9 червня відбудеться обговорення цього питання.

Налагоджено робочий контакт із віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з метою координації дій із санкціонування РФ з боку FATF. Також надіслано листи до європарламентарів.

Проводиться постійна комунікація із МЗС України. Мета – донесення до посольств України за кордоном необхідності ще більш активно доносити до іноземних партнерів інформацію про ризики транзакцій, що проводяться в інтересах та за участю росіян.

Налагоджено робочий контакт з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з метою координації дій щодо санкціонування РФ із боку FATF.

З використанням захищених каналів Егмонтської групи здійснюється активний обмін розвідувальною фінансовою інформацією з ПФР близько 150 країн. Направлено 347 запитів до 147 ПФР іноземних держав та направлено 52 спонтанних повідомлення у 52 ПФР іноземних держав.

13 квітня направлено звернення до Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ЄАД) з ініціативою щодо засудження дій РФ та призупинення участі РФ у ЄАГ.

Направлено звернення до МЗС про збирання інформації про застосовані фінансові санкції проти РФ та її активів.

Проведено роботу з ключовими представниками громадського сектору України щодо залучення інших формальних та неформальних контактів до подальшої ізоляції РФ в антилегалізаційній сфері.

Направлено листа до Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ (від 09.03.2022 № 609/210-09) про припинення Угоди між Державною службою фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового моніторингу Російської Федерації.

Враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектора Люксембургу є підконтрольним РФ або її резидентам Держфінмоніторингом надіслано листа (від 18.03.2022 No 640/210-09) до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) з посилення бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

Держфінмоніторинг 21 березня направив низку звернень до фінансових регуляторів Барбадосу, Белізу, БВО, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Лінхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельські острови, Іспанія, Швейцарія, ОАЕ, Віргінських островів щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв'язки з РФ.

Направлено низку звернень до фінансових регуляторів Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв'язки з РФ. 7 квітня надіслано листа до Федеральної публічної служби фінансів Королівства Бельгія.

22 квітня надіслано чергову низку звернень до державних регуляторів Австрії, Греції, Маврикія, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади та Ізраїлю.

Направлено звернення до підрозділу фінансової розвідки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) із закликом щодо налагодження співпраці з протидії РФ та колаборантам, а також приєднання Держфінмоніторингу до групи ПФР у рамках багатосторонньої ініціативи "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведення спільних фінансових розслідувань, розшуку незаконних активів та координації міжнародних зусиль щодо боротьби з агресором.

Направлено листа до Департаменту фінансового моніторингу Комітету державного контролю РБ про припинення Меморандуму між Держфінмоніторингом та Департаментом фінансового та Комітетом державного контролю Республіки Білорусь щодо співпраці у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

Що в Україні зробили?