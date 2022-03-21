Ніхто не сумнівається - Україна переможе окупантів і відновить свою цілісність.

В уряді України вже почали розробляти проєкт, що стосується розвитку тимчасово окупованого Криму

Про те, що в нашій країні ніхто не сумнівається у швидкій перемозі над "російською ордою", оскільки українці ведуть визвольну боротьбу за своє безумовне право залишатися вільними, а провідні експерти вже почали опрацювання і підготовку першочергового плану розвитку Кримського півострова, який запустять відразу після перемоги, посилаючись на власні джерела в Кабміні, пише " Знай.UA ".

Зокрема, даний план вже втілений на папері, і переданий на підпис прем'єр-міністру України, стверджує джерело в уряді.

Втім, про основні деталі, вписані в цей документ, зараз поки мало відомо. Однак ні в кого вже не виникає сумнівів у швидкій перемозі України.

Також, згідно з останніми соціальними опитуваннями, в перемогу нашої країни над російськими фашистами, вірять понад 90 відсотків українців. Аналогічна кількість опитаних впевнена - Україні слід відстоювати свою перемогу до повного відновлення територіальної цілісності всієї країни, що і буде зроблено найближчим часом.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ворог менше використовує авіацію проти України.

Також раніше ми інформували про те, що українцям роздадуть ще трохи фінансової допомоги.

А до цього наш портал повідомляли про те, що країнам НАТО дозволять вводити війська в Україну.