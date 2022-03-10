У мережі зробили NFT колекцію, продажі, від якої направлять на допомогу українській армії. Про це йдеться на сторінці Art 4 Peace In Ukraine у Facebook.

"Затамувавши подих, увесь світ дивиться на боротьбу українців проти російського вторгнення та масового знищення! Пліч-о-пліч з нашими хоробрими воїнами б’ються волонтери, невтомно забезпечуючи надійний тил нашим захисникам", - сказано в повідомленні.

Цей проект створюють абсолютно різні люди з різних куточків України. Разом зі створенням шедеврів наші митці воюють, волонтерять, збирають кошти та іншим чином підтримують оборону України та виживання проти російського державного тероризму.

Усі роботи розміщують на всесвітньо відомому ринку NFT - OpenSea.io.