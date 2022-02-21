У списку заборон немає такого пункту, як тріщина на лобовому склі і заборона використання ТЗ, якщо вона є.

Коли поліцейські зупиняють водіїв, у яких на лобовому склі є тріщина, то вони їх штрафують нібито за несправності. Але такі пошкодження не є технічними несправностями автомобіля.

При повторному порушенні їм загрожує позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців, пише hyser, посилаючись на дані "Апостроф".

Так, при управлінні ТЗ, яке має технічні несправності, правилами його експлуатація забороняється. За перше порушення поліцейські виписують штраф рівним 340 гривням.

Згідно п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 "На вітровому склі колісних транспортних засобів не можна сколи чи тріщини в зоні роботи склоочисників". Але згідно з приписами даного ДСТУ такі пошкодження не є технічними несправностями автомобіля.

Згідно п.31.3 ПДР заборонено використовувати транспортний засіб, якщо воно було виготовлено або переобладнано з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху. Також заборонено використання ТЗ, які не пройшли то. Це ж стосується ТЗ, на яких встановлені номерні знаки, що не відповідають вимогам відповідних стандартів. Забороняється використання ТЗ, якщо порушений порядок установки на них світлових і звукових сигнальних пристроїв.

Тобто, в списку заборон немає такого пункту, як тріщина на лобовому склі і заборона використання ТЗ, якщо вона є. Виходить, що тріщина не є технічною несправністю. Так, Вона є фактом пошкодження авто, однак при її наявності авто не вважається технічно несправним.

Автоексперти уточнили, що наявність тріщини на склі в зоні роботи склоочисників не забороняє використання авто і виключає можливість притягнення водія до адміністративної відповідальності згідно з нормами пунктів 31.1, 31.3, 31.4 ПДР і за ч.1 ст. 121 КУпАП.