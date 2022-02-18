Журналістка Вікторія Панченко розповіла про податок на город, який будуть зобов'язані платити всі власники земельних паїв.

Про це вона розповіла на каналі «Знай 24».

Вікторія Панченко розповіла, що згідно з новим податковим законом №5600, усі українці, які мають права власності на земельні паї, мають сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. гривень за кожний гектар. За її словами, податки також сплачуватимуть ті, чия ділянка розташована не в межах міста, фактично – за город.

«Уявимо, що власники кількох гектарів землі, які перебувають за межами населеного пункту, ними не користуються. Або здають у найм за невелику плату. Тепер за потреби сплати 1,5 тис. грн з кожного гектара подальше утримання такої землі буде невигідним – власник замислиться про продаж. Хто купить землю? Такий самий дрібний фермер, обтяжений податками? Не думаю. Швидше за все це будуть великі агрохолдинги. По суті, це руйнація системи дрібних господарств та фермерств», - каже Вікторія Панченко.

За її словами, якщо людина продаватиме власні продукти, вирощені на сільгоспугіддях та її дохід від продажу овочів, перевищить 12 мінімальних заробітних плат, необхідно буде сплатити податок на доходи фізосіб 18%.

«Безумовно, це провокує подорожчання сільськогосподарської продукції. Бо крім податків зросли витрати і на енергоресурси. Закон вдарить саме по легальних виробниках, збільшивши для них податки мало не вдвічі. Буде заблоковано можливість оскаржити штрафи та санкції у суді до того, як ви їх сплатили. Тобто вас податкова може визнати винним у порушенні податкового законодавства», - заявила Вікторія Панченко.

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