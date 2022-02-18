Автомобілістам в Україні виписуватимуть штрафи за непроходження обов'язкового техогляду, пише Hyser.

Восени поточного року в Україні набудуть чинності обов'язкові техогляди транспорту. Дане рішення було прийнято в якості одного з пунктів Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Водії, які не проходитимуть то отримають штрафи. Про це повідомляє iнформаційний портал "Апостроф".

У Законі" Про дорожній рух " сказано, що обов'язковий техогляд зобов'язані пройти всі транспортні засоби, які беруть участь у дорожньому русі і були зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

Частота проходження техогляду залежить від декількох факторів, таких як тип і вік транспорту. Наприклад, автобуси і спеціалізовані транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі зобов'язані проходити техогляд двічі на рік незалежно від того, який у них термін експлуатації.

Вантажні автомобілі, вантажопідйомність яких становить понад 3,5 тонн, причепи до них і машини таксі повинні проходити техогляд щорічно незалежно від терміну експлуатації.

Звичайні ж Легкові автомобілі, які перевозять пасажирів або вантажі з метою отримання прибутку з терміном експлуатації понад два роки зобов'язані проходити ТО кожні два роки. З такою ж частотою повинні перевірятися і вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонн, термін експлуатації яких перевищує два роки.

За непроходження техогляду порушникам передбачений штраф, який залежить від кількості правопорушень. За перше порушення передбачається штраф у 17 тисяч гривень. Якщо ж автомобіліст буде спійманий на те, що не пройшов то вдруге, то його позбавляти водійських прав.