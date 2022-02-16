У найближчому майбутньому в Україні з'являться нові світлофори. Як пише hyser, про це повідомляє "ДерждорНДІ ".

За останні кілька років український уряд доклав багато зусиль, щоб зробити дороги більш безпечними для всіх учасників руху. Незабаром позитивні зміни очікують і українських велосипедистів.

Повідомляється, що незабаром на українських дорогах з'являться світлофори для велосипедистів. Ці сигнальні пристрої вже з'явилися в оновленій редакції Держстандарту по світлофорами.

Передбачається, що нові світлофори з'являться на жвавих перехрестях, на яких знаходяться велодоріжки. Зелений сигнал для велосипедистів буде загорятися трохи раніше, ніж для машин, які рухаються в тому ж напрямку.

Таким чином велосипедисти зможуть швидше доходити до середини перехрестя, завдяки чому повертають автомобілісти зможуть їх чітко бачити, щоб безпечно пропустити.

Крім того, в стандартах позначено, що якщо велодоріжка примикає до пішохідного переходу, то окремий світлофор встановлюватися не буде, і велосипедистам доведеться спішуватися і перевозити свій транспорт через дорогу разом з пішоходами.