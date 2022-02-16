Експерт з фейсбілдингу розповіла, як можна безпечно збільшити губи і боротися з віковими змінами обличчя, не вдаючись до уколів.

Засновниця Школи фейсбілдингу jbfaceschool і б'юті-простору faceboutique Євгенія Баглик поділилася своїми знаннями і корисними порадами в матеріалі Сlutch.

Зокрема, вона розповіла, як позбутися брилів.

"Брилі утворюються тоді, коли щічні м'язи, що знаходяться паралельно нижньої щелепи, втрачають тонус. Саме тому, а ще за рахунок жирового прошарку Нижня лицьова зона відразу стає в'ялою і опущеною. Тобто головна проблема в тому, що щічні м'язи втрачають тонус.

Причина в тому, що в звичайному повсякденному житті ми ними мало користуємося. Якщо, припустимо, чолом за рахунок брів ми працюємо часто, то щоками ми практично нічого не робимо. Щоки відповідають за втягування повітря і надування щічних м'язів, а такі рухи ми виконуємо досить рідко, ось тому вони у нас швидко і атрофуються.

Ось, припустимо, у людей, які грають на духових інструментах — щоки дуже пружні, тому що люди постійно дмуть, борються з опором повітря, напружуючи м'язи. Що ж робити в нашому випадку? Потрібно зміцнювати щоки. Коли щоки будуть пружні-буде триматися нижня третина особи, Бриль не буде опускатися або ж вона підтягнеться, якщо вже встигла утворитися.

Саме елементарне вправу, яке можна зробити — це пробувати надувати по черзі праву і ліву щоки. Потім прикладати долоні до обличчя і надавати ними опір, після чого надувати щоки має бути складніше. Якщо при виконанні сильно морщиться підборіддя, то можна скласти ребра долонь разом, як би розгладжуючи його руками.

Необхідно зробити 10 повторень, але не більше, тому що тут ще й попутно сильно напружуються губи, перенапружувати які не варто. Тому по закінченню десяти повторень, обов'язково кілька разів шумно видихніть повітря через губи, та так, щоб відчути вібрацію виходить повітря по всьому колу рота.

Тоді у вас будуть добре розслаблятися губи, не будуть формуватися заломи, а щоки будуть зміцнюватися. Якщо після десятого разу, чинячи опір, ви відчуєте, що щоки втомилися — це підтвердження того, що м'язи добре попрацювали", - повідомила експерт.

Крім того, Баглик поділилася вправами, які допоможуть поліпшити контур губ.

"По-перше, щоб губи не зменшувалися, потрібно намагатися якомога менше їх затискати. Якщо ми візьмемо якусь людину і простежимо його відрізок життя, то можемо помітити, що з віком губи стають тоншими. Це відбувається через те, що у нас є звичка стискати губи і кругова м'яз рота, звана сфінктером, звикає бути в такому стислому стані.

М'яз, перебуваючи в постійному спазмі, запам'ятовує це положення, порушуючи кровообіг і в підсумку губи стають все тонше. Тому перше, що нам потрібно зробити — це відучитися від цієї звички і намагатися тримати губи максимально розслабленими. До слова, якщо звернути увагу на актрис або моделей під час фотозйомок, то можна помітити, що вони дуже часто фотографуються з прочиненим ротом і це виглядає не тільки располагающе і привабливо, але і створює ефект збільшених губ.

Не те, що вам потрібно весь час бути з відкритим ротом, але зі злегка відкритим, розімкнутим — це так. Друга вправа, яке дуже добре допоможе і збільшити обсяг, і його зберегти — це той рух губами, ніби ви збираєтеся послати комусь повітряний поцілунок. Тут важливо штовхати губи назовні, а не в центр, звужуючи їх.

Після цього розслабте губи, накладіть долоні на обличчя, добре їх притисніть, щоб відкритою залишилася тільки серединка губ. Для цього всі пальці повинні бути зімкнуті, не розставлені нарізно, а мізинці перебувати під ніздрями, тоді ви не помилитеся. Тепер надаючи долонями опір, повторюємо той же повітряний поцілунок. Головне-не соватися руками по обличчю, щільно їх притиснути і чинити тиск.

Ви зробите 20 разів і як тільки приберете долоні-відразу ж побачите, що губи потемніли, налилися кров'ю, що значить — покращився кровообіг. Це дуже дієва вправа, яка буде вимальовувати гарний контур губ, трошки додавати об'єму і утримувати губи від їх поступового зменшення", - повідомила Євгенія.