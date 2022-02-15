Журналістка Катерина Котенкова назвала причини, через які влада постійно підвищує вимоги до трудового стажу для українських пенсіонерів.

Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua.

«Цього року пенсіонери, які могли вийти на пенсію, але не вийдуть, запитують себе: чому така несправедливість і коли це закінчиться? Але, як бачимо, з роками все лише погіршуватиметься. Тепер вимоги щодо стажу будуть підвищуватися щороку до 2028 року, поки не досягнуть позначки 35 років. Влада робить все, щоб відстрочити вихід на пенсію», - заявила Катерина Котенкова.

Вона зазначила, що, власне кажучи, людям доведеться працювати до 65 років. Журналістка пояснює такі дії влади тим, що у бюджеті грошей немає. На її думку, людям скоро нічим платитиме пенсії. Катерина Котенкова додала, що влада відкрито не говорить про те, що немає грошей, не рахуючи представників Пенсійного Фонду.

«Більшість людей заробляють не так вже й багато і збити стан на гідне життя після виходу на пенсію можливості немає. Люди сподіваються на державу. Роблять відрахування до солідарної пенсійної системи, а тепер уряд каже, що ця система на межі колапсу. І в результаті опиняються в ситуації, де майбутнє загрожує не лише старістю, а й злиднями. Грошей немає, от і вигадують що б такого зробити», - пояснила Катерина Котенкова.

Вона додала, що населення в нашій країні скорочується, і хоча відрахування ЄСВ йдуть, цих грошей не вистачає – пенсіонерів у нас занадто багато. Тому, каже журналістка, влада зробить усе, щоб і надалі зменшувати цей список чи хоча б скорочувати суму виплат.

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