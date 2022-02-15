Політолог Олександра Решмеділова розглянула можливість масових протестів в Україні найближчим часом, а також обставини, які можуть спровокувати їх.

Свою думку вона висловила у програмі «Суть подій» на каналі «Знай.ua».

«Потрібно ще пройти опалювальний сезон, адже зима не закінчилася і можливі похолодання. Зберігається і небезпека віялових відключень електроенергії. Вже кажуть, що наступного разу електрику відключатимуть не під виглядом ремонтних робіт, а чесно визнають, що потужності не справляються. Та й холодна батарея – це аргумент, який змушує по-іншому подивитися на ситуацію. Телевізор навряд чи зможе переважити цей аргумент. Влада намагається не сіяти паніку та заявляє, що система з усім справляється. Але ж мегаполіси не автономні, вони багато в чому залежать від постачання ззовні», - нагадує Олександра Решмеділова.

На її думку, зараз влада має не замовчувати проблему, а чесно обговорювати її з громадськістю.

«Коли виборець чує, що влада говорить з ним чесно – це підкуповує. Тут можна прорахувати всі ризики та заздалегідь підготуватися до них. Але зараз, навпаки, йде нагнітання ситуації: все погано, всьому кінець», - каже Олександра Решмеділова.

Як повідомляє Politeka, раніше вона прокоментувала звільнення Верховної Ради на карантин.

Також Politeka повідомляла, що на думку Решмеділової, Майдан не зможе стати засобом вирішення нинішніх українських проблем.