Василя Братинова, радника голови Одеської облради Григорія Діденка, можуть притягнути до кримінальної відповідальності за вказівку недостовірних відомостей у декларації про доходи. Йому загрожує до 2 років обмеження волі та позбавлення можливості обіймати посади за статтею 366-2 КК.

Про це пишуть "Політичні вісті в Україні". Публікуємо матеріал без коментарів і ремарок. Редакція не несе відповідальності і не перевіряє дані, отримані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами.

Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) закінчило перевірку декларації Василя Братінова після звільнення, яка була анонсована в серпні минулого року.

З довідки НАЗК за результатами перевірки декларації стало відомо, що Василь Братинов "упустив" зі своєї декларації доходів на 5,6 мільйонів гривень. Основна частина прихованих радником Діденко коштів - дивіденди від його ФГ "Кулевча" у розмірі понад 6 мільйонів гривень за звітний період з 2018 по 2020 рік.

Що це за доходи, яке їх джерело і способи його отримання – невідомо, але, враховуючи процедуру, на ці питання Василю Братинову доведеться відповідати перед судом.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 366-2 Кримінального кодексу, за вказівку недостовірних відомостей в декларації про доходи раднику глави Одеської облради загрожує до двох років обмеження волі і позбавлення можливості займати посади.

Не менш цікавий той факт, що будучи депутатом Арцизької районної ради Василь успадкував 40 (!) земельних ділянок загальною площею понад 50 гектарів. На думку експертів, така поява землі також може свідчити про махінації. Йдеться про популярну схему скупки землі за безцінь у пенсіонерів, коли в обхід мораторію за мінімальну ціну нувориші купують землю у пенсіонерів, після чого чекають їх смерті, щоб оформити у спадок землю. Скільки вікових людей підписали дарчу Василю Братинову, залишається тільки здогадуватися.

Варто відзначити, що Василя Братинова також у ЗМІ звинувачували в рейдерських захопленнях аграрних підприємств в Одеській області.

На виборах 2020 року він балотувався за списками партії "Слуга народу" в Одеську облраду. До слова, раніше в пресі повідомлялося, що за місця в списках Василь Братинов і його батько Гнат нібито заплатили близько 150 тисяч доларів, але потрапити в облраду так і не змогли. Натомість Григорій Діденко, який в ході передвиборної компанії "Слуги народу" 2020 року відповідав за включення кандидатів у списки, відразу ж після свого призначення на посаду голови облради призначив Братінова Василя своїм радником.