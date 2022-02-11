Як пише Politeka.net, Анна Корсун - успішна українська співачка, яка будує кар'єру під псевдонімом MARUV. Зірка в 2019 році перемогла на Нацвідборі на Євробачення, але в кінцевому підсумку не поїхала на міжнародний конкурс. Артистка і зараз продовжує активно займатися творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.
"Слідкуйте за нацвідбором? За кого вболіваєте цього року?",- запитав фанат.
"Не можу сказати, що прямо стежу, але в цьому році мені подобається пісня у KALUSH", - написала зірка.
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Варто відзначити, що крім Kalush у фіналі за право представити Україну змагатимуться Barleben, Cloudless, Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana і Wellboy. Фінал запланований на 12 лютого в Центрі культури і мистецтва НАУ в Києві.
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