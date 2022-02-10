Якщо водій попався за порушенням поза зоною дії знака 5.76, наприклад, перевищив швидкість, то в це випадку він може оскаржити виписаний «фантомами» штраф.

З 25 січня 2022 року в столиці України повинні були з'явитися автомобілі для прихованого патрулювання. Ці так звані "фантоми" їздять по вулицях і контролюють дотримання правил ПДР з прихованого режиму.

Відповідний пост розмістили на порталі «РБК-Україна», інформувавши hyser.

Потрібно повідомити про те, що це приховані патрульні машини можуть фіксувати до 50 цілей одночасно. Вони можуть це робити, як на ходу, так і стоячи на місці. Це говорить про те, що» фантоми " при вигляді порушника обов'язково зафіксують це.

Крім цього, є відомості про те, що, якщо прихований патруль стоїть місці, то він може зафіксувати тільки перевищення швидкості. У цьому випадку потрібно згадати Кодекс України Про адміністративні правопорушення, де при перевищенні швидкості на 20-50 км/год штраф становить 340 гривень. Однак якщо ліміт швидкості перевищено на більш ніж 50 км/год, то штраф становитиме 1700 гривень.

Постанова

Також екіпаж» фантомів " може зупиняти порушників за більш серйозні помилки. Вони можуть це робити з декількох камер, так що суми штрафів можуть бути набагато вище. До таких серйозних порушень можна віднести проїзд на червоний світлофор або розворот через "суцільну".

Потрібно розуміти, що Спецавтомобілі для прихованого патрулювання сертифіковані і можуть законно фіксувати порушення ПДР. Так повідомляється в патрульній поліції.

Український адвокат Юрій Прохода заявив, що в законах України є правова колізія. Є стаття 40 Закону України, де йдеться про Національну поліцію, де йдеться про те, що фото - і відеотехніка повинна знаходитися у видному місці. Важливо підкреслити, що такі моменти в» фантомах " не дотримані.

"Фантом"

Якщо водій попався за порушенням поза зоною дії знака 5.76, наприклад, перевищив швидкість, то в це випадку він може оскаржити виписаний «фантомами» штраф.

Оскаржити даний штраф можна також, як і будь-яка адміністративна Постанова.