Політолог Олексій Якубін розглянув можливі політичні наслідки масових акцій протесту, які відбувалися останніми днями у центрі української столиці.

Свою думку він висловив у програмі «Акценти».

«Нам говорили про підготовку провокації на протестах, але так і не назвали можливого замовника. Адже там йшлося про досить великі суми грошей, які передбачалося розділити між учасниками протестів. А якщо немає імені замовника, то складно говорити, кому це вигідно – охочих розхитати ситуацію чимало. Можливо, протести хотів використати хтось із внутрішніх гравців. Наскільки я знаю, ті протести, які збиралися організувати, формою мали нагадувати мітинги праворадикальних сил. Але такі мітинги проводяться постійно. Тому мені здається, що інформація про провокації потребує подальшої деталізації», - каже Олексій Якубін.

Якщо ж розглядати ситуацію ширше, то, на думку політолога, протестний потенціал у нинішній Україні є досить великим.

«Однак є велика різниця між протестним потенціалом та реальним протестом. Якщо люди критикують владу - а її багато хто критикує - це ще не означає, що вони готові виходити на вулиці», - зазначає Олексій Якубін.

Як повідомляє Politeka, раніше він розповів про спосіб, яким депутати можуть отримувати гроші з бюджету.

Також Politeka повідомляла, що Якубін повідомив про розмір заробітної плати народного депутата.