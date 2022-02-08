Політолог Олексій Якубін розглянув можливі політичні наслідки масових акцій протесту, які відбувалися останніми днями у центрі української столиці.
Свою думку він висловив у програмі «Акценти».
«Нам говорили про підготовку провокації на протестах, але так і не назвали можливого замовника. Адже там йшлося про досить великі суми грошей, які передбачалося розділити між учасниками протестів. А якщо немає імені замовника, то складно говорити, кому це вигідно – охочих розхитати ситуацію чимало. Можливо, протести хотів використати хтось із внутрішніх гравців. Наскільки я знаю, ті протести, які збиралися організувати, формою мали нагадувати мітинги праворадикальних сил. Але такі мітинги проводяться постійно. Тому мені здається, що інформація про провокації потребує подальшої деталізації», - каже Олексій Якубін.
Якщо ж розглядати ситуацію ширше, то, на думку політолога, протестний потенціал у нинішній Україні є досить великим.
«Однак є велика різниця між протестним потенціалом та реальним протестом. Якщо люди критикують владу - а її багато хто критикує - це ще не означає, що вони готові виходити на вулиці», - зазначає Олексій Якубін.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Красуня-дружина Комарова зі "Світ навиворіт" показала, як виглядала в 17 років: "Тоді я мріяла..."
МОЗ ввів нові правила для українців, які перехворіли COVID-19: що потрібно знати
16-річна дочка Олі Полякової переборщила з вибором мікро-купальника для відпочинку: кадри
Літак з туристами впав на землю і загорівся, ніхто не вижив: кадри трагедії
Як повідомляє Politeka, раніше він розповів про спосіб, яким депутати можуть отримувати гроші з бюджету.
Також Politeka повідомляла, що Якубін повідомив про розмір заробітної плати народного депутата.