Нардеп Дмитро Соломчук переконаний, що поки не врегульований ринок крафту та ремісників – Україна не буде продавати продукти з високою доданою вартістю.

Про це він розповів в ефірі програми TIGER NEWS з Петром Охотіним.

Він пояснює, що великі монополії, які вирощують продукцію на українських полях, дивляться на біржеву ціну в Лондоні чи Чикаго, завантажують танкери й вивозять сировину за кордон.

«Якщо розглядати, що таке земля в Україні, можна порівняти з іншими країнами. Наприклад, в Арабських Еміратах є нафта, золото. Але це золото невідновлюване. Продукти харчування – це відновлювальне золото. Це наше золото, і на цьому золоті Україна може отримувати, мінімум, 100 – 150 мільярдів доларів на рік. Це два – три бюджети за рік, які можуть давати ці продукти харчування і сільського господарства», - пояснює він.

Зараз, за словами Дмитра Соломчука, держава отримує 24 мільярди доларів на рік. Це важливо, особливо в постковідний період, коли у світі стало голодувати людей, продуктів не вистачає. Україні вигідно мати власний ринок крафтових виробників та ремісників, які б виробляли продукти з доданою вартістю та розвивали українські бренди.

«Крафтова та реміснича діяльність – це діяльність сімей. Так на початку 90-х було в Польщі. Це не тільки продуктів харчування стосується. Це пошиття одягу, в’язання, випікання ковбаси. Це те, де задіяна сім’я: тато, мама, донька, бабуся. Ці люди не мають обкладатися взагалі ніяким податком. Тому що державі дуже вигідно, коли сім’я самозадіяна: вона не просить гроші, акумулює якісний продукт. Я вважаю, що там взагалі ставка «нуль» має бути на все, аби мільйони сімей, які працюють, мали це», - підсумовує він.

Потрібно створити базу таких виробників, щоб їхні продукти були на полицях магазинів.

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