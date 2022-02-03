Журналістка Любов Рибалко повідомила про підвищення пенсійних виплат для українців цього року, а також розповіла які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплати.

Про це вона розповіла на каналі «Акценти».

«Надбавку отримуватимуть жінки, які вийдуть на пенсію у 2022 році. Доплата буде щомісячною та довічною. Уряд запровадив її як компенсацію за збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років», - каже Любов Рибалко.

Вона нагадала, що розмір компенсації прив'язаний не до виходу на пенсію, а до року народження жінки. Так, за словами журналістки, українці, яка народилася у грудні 1961 року і звернулася за пенсією у січні 2022 року, призначать доплату до пенсії у розмірі 25%.

«Загалом цього року на пенсіонерів очікує збільшення виплат, і це пов'язано не лише з індексацією пенсій, запланованою на березень 2022 року. Прем'єр Шмигаль анонсував, що цього року мінімальні пенсійні виплати українцям віком від 70 років становитимуть 3 тис. грн. А міністр соцполітики Лазебна пояснила, що такі мінімальні виплати належать тим пенсіонерам, страховий стаж яких становить 35 та 30 років для чоловіків та жінок відповідно», - розповіла Любов Рибалко.

Журналістка додала, що на осінь планується доплата людям віком від 70 до 75 років у розмірі 300 гривень щомісяця, як це раніше було зроблено для пенсіонерів 75-80 та старше 80 років. Вона зазначила, що мінімальну пенсію цього року обіцяють підвищити одразу 6 разів.

«Але як воно буде насправді і чи дочекаються пенсіонери обіцяних виплат, ми дізнаємось лише згодом. Однак, точно можна сказати одне – динаміка з підвищенням пенсійного стажу не виглядає обнадійливо, і що буде через 10, 15 років, і чи зможуть розраховувати майбутні покоління на допомогу від держави – поки що залишається великим питанням», - заявила Любов Рибалко.

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