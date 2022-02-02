Захворювання печінки можуть становити небезпеку для життя людини, тому знання їх симптомів вкрай важливо.

Про те, як розпізнати проблеми з печінкою і як на орган може вплинути важкий перебіг коронавірусу, розповів виданню Сlutch керівник клініки Efferent, хірург-гепатолог вищої категорії Чорномиз Віталій Дмитрович.

Зокрема, він відповів на питання, чи можна розпізнати вдома одну з найнебезпечніших хвороб печінки - цироз печінки. Як відомо, він входить до числа шести основних причин смерті пацієнтів від 35 до 60 років, складаючи 14-30 випадків на 100 тис.населення.

"Якщо у пацієнта стадія вже середньої субкомпенсації або декомпенсації, то він однозначно це помітить за такими симптомами:

набряки на ногах,

виражена слабкість,

жовтушність склер,

величезний живіт через асцитичну рідину.

Асцит, до речі, говорить що є серйозна проблема з печінкою, а саме — декомпенсований цироз.

Початкові стадії цирозу пацієнтам практично непомітні, тому вони піддаються ранній діагностиці завдяки фіброскану, якій ми вже як 13 років використовуємо в клініці. Початкові стадії піддаються лікуванню, регенерація проходить дуже добре.

В цьому випадку пацієнт не визначить нічого за симптомами, він хіба що може помітити, що почав сильно втомлюватися, у нього пропав апетит, з'явився якийсь свербіж шкірних покривів або синці через зниження тромбоцитів, болі в м'язах і суглобах. Тобто начебто такі неспецифічні симптоми, але на них потрібно звертати увагу і проходити діагностику", - повідомив лікар.

Також доктор назвав несподівані симптоми, за якими можна розпізнати проблеми з печінкою.

"Ми часто стикаємося з ситуацією, коли виникає важкий цироз печінки. І ось ми намагаємося, витягуємо пацієнта з цього важкого стану, він починає відновлюватися, регенеруються клітини, а потім будь-яка стресова ситуація і все починається спочатку.

Тобто депресія, дратівливість — це і симптоми ураження печінки, але це і наслідки її ураження. І найчастіше вони погіршують перебіг і лікування самого захворювання.

Так як на другому місці стоїть все-таки алкогольне ураження печінки, дуже часто у пацієнтів ми зустрічаємо цю супутню патологію при первинній же консультації", - розповів Віталій Дмитрович".

Крім того, лікар розповів, які фактори можуть негативно впливати на здоров'я печінки.

"Для того, щоб зруйнувати печінку, існує багато атакуючих факторів. На першому місці вірусні гепатити. Вони викликають фіброз, цироз - те, що називають «посадити печінку» - і іноді незворотні зміни, аж до гепатоцелюлярної карциноми.

На другому місці - токсичне навантаження алкоголем, на третьому - медикаментозне навантаження (прийом гормонів, антибіотиків, знеболюючих препаратів і навіть спортивних біодобавок).

Тобто досить широкий перелік препаратів, від яких страждає печінка. А вона повинна, маючи свої 500 функцій, виконувати їх.

Наступний момент-аутоімунний гепатит на тлі різного роду аутоімунних захворювань.

Також ми зіткнулися з проблемою постковидной інтоксикації. Це важливо на сьогоднішній момент, оскільки у пацієнтів відзначається підвищення активності печінкових ферментів після тяжкого перебігу ковида. Таким пацієнтам потрібна реабілітація не тільки в санаторіях, але і в лікарні", - повідомив лікар.