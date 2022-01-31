Відома українська телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна розповіла, чим займається вдома з чоловіком на вихідних і поділилася серіалами, які їй подобаються.

Маша Єфросиніна зізналася, як проводить час з чоловіком вдома.

Марія розповіла, що, перебуваючи в "домашньому лазареті", вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим вирішили "хряпнути по п'ятдесят", пише hyser.ua. Цікаво, що знімок був оформлений в чорно-білих тонах.

Ведуча поспішила заспокоїти своїх шанувальників і написала, що вони з Тимуром не хворіють і у них все добре. Всі здорові, просто зайняті домашніми справами.

Перебуваючи вдома, сімейство вирішило переглянути кілька фільмів, і кращими з них Маша поділилася зі своїми передплатниками.

"Чесно вирішили з @timur_khromaev хряпнути #пописят, щоб всі, нарешті, вже були здорові!

А для тих, кого не минув домашній лазарет, ловіть в сторіз від мене вам чотири детективні серіали 👍 🏻

П. С. Так, в коментарях вже бажають нам одужати! Ні-ні, ми з Тимуром в порядку (тьху-тьху), але ділимо чергування по догляду за дітьми-крім ковіда і грипу не скасувалися ж старі звичні дитячі головняки 😵 💫

І спасибі за ваші рекомендації серіалів🙏 🏻", - пише Єфросиніна під фото.

У коротких сторіс вона опублікувала назви фільмів і фотографії головних героїв, а Передплатники приєдналися і під постом накидали коментарів, рекомендуючи ще цікавих фільмів, які можна із задоволенням подивитися вдома.