Популярна співачка Настя Каменських, яка кілька днів тому вирушила на жаркий відпочинок до Мексики, заінтригувала образом на пляжі.

Відома українська співачка Настя Каменських підкорила своїх шанувальників новим знімком з спекотної Мексики.

Зірка показала незвичайний пляжний наряд, який складається з безлічі ниток, пише Hyser. Це таке своєрідне плаття, яке носять поверх купальника. Кучерява виконавиця цього разу вибрала купальник з принтом леопард і накидку чорного кольору. Вона повернулася до камери своєю п'ятою точкою, прикривши половину обличчя своїми шикарними волоссям.

Каменських на відпочинку практично не використовує косметику, тому можна її побачити абсолютно не нафарбованою. Відзначимо, що співачка володіє зовнішністю і прекрасним рівним тоном шкіри, тому косметика їй абсолютно не потрібна.

"Гаряча дівчина", - підписала вона знімок іспанською, додавши смайлик у вигляді перчинки.

"Гаряча красуня😍Потапу дуже пощастило 👏👏🔥", "Головне не розплавити місцевих чоловіків)", "Гаряче, дуже гаряче 🔥🔥обожнюю таких дівчат і такі наряди)) шкода в Москві в такому буде холодно, тому все своє бажання виглядати так віддаю на вечірках +18)) образ суккуба вийшов дуже класно 😈", "Ваууу ну просто немає слів КРАСА не реальна ууфф 😍😍😍😍 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 , котик ти найкраща чесно 😉😉😉 🤗🤗 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 👋👋 👍👍👍", - написали фоловерів.