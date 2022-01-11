Артистка розмістила фото, на якому позувала на тлі сонячного узбережжя в бузковому купальнику.
Що відрізняє це фото від звичайних пляжних кадрів? Безумовно "жіноча гідність" апетитною екс-солістки групи "Блестящие", пише hyser. Не секрет, що Анна Семенович підкорює публіку не тільки оригінальними музичними композиціями і відеороботами, а й розкішними формами. Цей пост в соціальній мережі Instagram-прекрасний тому доказ.
Вона пояснила, що період Новорічних свят для артистів - це пора щільних робочих графіків і корпоративів. А тому відпочинок зірки влаштовують собі вже після Нового року. "Грудень був дуже щільним місяцем✊ 🏼 і мені хочеться валятися на шезлонгу з книгою в руках, потягуючи смачний коктейль, і ні про що не думати!
Просто побути в тиші, послухати себе і зрозуміти, куди я хочу піти далі" -зізналася зірка.
Також Ганна Семенович зазначила, що намагається уникати гучних вечірок і заходів, а вважає за краще присвячувати час собі в тиші і самоті.
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У коментарях до публікації фоловери не скупилися на похвалу і компліменти на адресу виконавиці. Більш того, найуважніші гості сторінки помітили, що зірка поділилася не новим, а старим архівним фото. На що вокалістка відповіла, що поки вона не влаштувала собі канікули і у неї немає свіжих відпускних кадрів.