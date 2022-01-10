Як пише Hyser, зірка поділилася в Instagram новими кадрами з Мексики, куди вона днями вирушила зі своїми близькими людьми. На фото і відео можна було побачити, як компанія веселиться за кордоном.
Зіркові друзі активно проводять час і розважаються на екстремальних атракціонах. Наприклад, у своєму мікроблозі Настя Каменських опублікувала кадри, на яких показала, як вони дружною компанією насолоджувалися місцевим мексиканським колоритом і оригінально проводили час.
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Також Настя Каменських опублікувала пост, в якому розповіла про те, що для неї Мексика - Це місце сили.
"Мексика для мене - це про душевне зцілення, наповнення і очищення душі і тіла, про великий крок до звільнення - від страхів, забобонів, комплексів, болю. Про усвідомлення краси і цінності життя" - зізналася вокалістка.
У коментарях до публікацій артистки шанувальники обсипали її компліментами. А ось її попередній пост, в якому вона позувала в нижній білизні, викликав обурення і численні зауваження в стилі "знову в трусах"...