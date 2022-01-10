Популярна українська співачка Настя Каменських показала шанувальникам, як проводить час в компанії свого чоловіка Потапа і подруги Анни Андрійчук.

Як пише Hyser, зірка поділилася в Instagram новими кадрами з Мексики, куди вона днями вирушила зі своїми близькими людьми. На фото і відео можна було побачити, як компанія веселиться за кордоном.

Зіркові друзі активно проводять час і розважаються на екстремальних атракціонах. Наприклад, у своєму мікроблозі Настя Каменських опублікувала кадри, на яких показала, як вони дружною компанією насолоджувалися місцевим мексиканським колоритом і оригінально проводили час.

Також Настя Каменських опублікувала пост, в якому розповіла про те, що для неї Мексика - Це місце сили.

"Мексика для мене - це про душевне зцілення, наповнення і очищення душі і тіла, про великий крок до звільнення - від страхів, забобонів, комплексів, болю. Про усвідомлення краси і цінності життя" - зізналася вокалістка.

У коментарях до публікацій артистки шанувальники обсипали її компліментами. А ось її попередній пост, в якому вона позувала в нижній білизні, викликав обурення і численні зауваження в стилі "знову в трусах"...