Відомий співак і чоловік Наді Дорофєєвої вирішив показати, як тепер проводить час з нею на відпочинку і які моменти радують їх будні.

Музикант і телеведучий Володимир Дантес поділився з гостями свого мікроблогу враженнями від недавнього авіаперельоту. Разом з дружиною Надею Дорофєєвою він відправився відпочивати на Балі і зізнався, що зробив для себе важливе відкриття.

До слова, кінцевий пункт своєї подорожі Виконавець назвав не відразу і спочатку публікував кадри, зроблені в літаку і після прибуття в аеропорт, пише hyser. Всі фото він підписував у властивій йому гумористичній манері:

Потім він опублікував пост, в якому розповів про те, чим займався під час польоту. "У польоті зі мною був Великий Гетсбі. Це перший раз з прем'єри. Що я пам'ятав з 2013 року? У фільмі круті саундтреки, багато веселощів і фарб, Лео з келихом і що все це зав'язано на історії кохання" - пояснив музикант.

Також він зізнався, що щорічно перечитує" Маленького принца " Антуана де Сент-Екзюпері і щоразу відкриває в цьому творі щось нове для себе.

І поки чоловік розмірковує про те, як мистецтво впливає на сприйняття світу, Надя Дорофєєва показує іншу строну їх балійських канікул: