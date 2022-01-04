Російська телеведуча Ксенія Собчак із завидною регулярністю епатує публіку. Робить вона це не тільки розгромними проектами і цікавими інтерв'ю, а й провокаційними фото, на яких виглядає дуже оригінально.
Наприклад, 1 січня вона розмістила селфі без фільтрів і додаткової обробки, щоб показати «новорічні реалії», пише hyser.
У коментарях у посту фоловери порівняли її зі знаменитою любителькою шпагатів і російської лазні-балериною Анастасією Волочковою:
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Більш того, багато інтернет-користувачі розглянули в цьому пості спробу відповісти актрисі Дарині Мороз - екс-дружині Костянтина Богомолова. Вона похвалилася в соціальній мережі своєю оголеною "п'ятою точкою". Фолловери припустили, що таким способом Ксенія Собчак вирішила довести колишній свого нинішнього, що у в її порохівницях ще є порох...