Українська співачка Надя Дорофєєва, не без іронії, вирішила закарбувати себе на пам'ять до переїдання смаколиками на Новий рік.

Вже на початку 2022-го артистка вирішила побалувати своїх передплатників новими фотографіями, на яких постала в напівоголеному вигляді. Дорофєєва одягла картату сорочку, яку зав'язала під грудьми і чорні трусики. У такому відео вона вирішила зробити кілька Селфі перед дзеркалом, демонструючи бездоганну фігуру, пише Hyser.

"Фото зроблено 31 Грудня. Така у мене була фігура до кілограма салату з крабових паличок, бутиків з сиром і часником, олів'є, курки з картоплею, ну і солодкого", - зізналася Дорофєєва.

У подібному вбранні До - до вже розміщувала сторіс 29 грудня. Вона розповіла, хто допомагає тримати форму і назвала ім'я свого фітнес-тренера і дієтолога.

Ніну Радзієвську знають багато зірок. За порадами до того, як знайти ідеальну фігуру, до неї зверталися такі зірки, як Наталія Могилевська, Олена Кравець і навіть Євген Кошовий.

Крім Підведення підсумків, співачка вирішила поділитися зі своїми передплатниками однією неприємною історією, яка сталася на її концерті. Дорофєєва розповіла, що прямо на сцені у неї загорілося волосся. Це сталося в квітні минулого року. Крім волосся також постраждало її обличчя.