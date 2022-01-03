Вже на початку 2022-го артистка вирішила побалувати своїх передплатників новими фотографіями, на яких постала в напівоголеному вигляді. Дорофєєва одягла картату сорочку, яку зав'язала під грудьми і чорні трусики. У такому відео вона вирішила зробити кілька Селфі перед дзеркалом, демонструючи бездоганну фігуру, пише Hyser.
"Фото зроблено 31 Грудня. Така у мене була фігура до кілограма салату з крабових паличок, бутиків з сиром і часником, олів'є, курки з картоплею, ну і солодкого", - зізналася Дорофєєва.
У подібному вбранні До - до вже розміщувала сторіс 29 грудня. Вона розповіла, хто допомагає тримати форму і назвала ім'я свого фітнес-тренера і дієтолога.
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Крім Підведення підсумків, співачка вирішила поділитися зі своїми передплатниками однією неприємною історією, яка сталася на її концерті. Дорофєєва розповіла, що прямо на сцені у неї загорілося волосся. Це сталося в квітні минулого року. Крім волосся також постраждало її обличчя.