Популярна українська виконавиця Тіна Кароль поділилася рідкісним фото з сином.



Зірка не любить поширюватися на особисті теми і ділитися домашніми фотографіями, в тому числі показувати свого сина - Венеаміна, якому, до слова, 13 років. Однак бувають винятки, коли Кароль відкриває завісу для фанатів у своє життя, пише Hyser.ua.

Так, наприклад, вона навіть вийшла в світ з хлопчиком, який помітно підріс з тих пір, коли його бачили останній раз. Можна сказати, прям змужнів.



До слова, хлопця рідко можна побачити в Україні, оскільки 13-річний Веніамін проходить навчання в одному з найпрестижніших навчальних закладів Лондона – в Repton Preparatory School. Школа розташовується в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за навчання сина близько мільйона гривень на рік.

У числі розваг у нього гра на фортепіано і барабанах, а також Веніамін займається фехтуванням і регбі. Варто відзначити, що Тіна Кароль народила його від свого чоловіка Євгена Огіра. Хлопчик дуже схожий на нього, що неодноразово відзначали фанати.

Для артистки він став віддушиною, адже смерть чоловіка вона сильно переживала і досі це залишається для неї хворою темою. Після Євгена вона так нікого гідного і не зустріла, хоча ходили чутки про її стосунки з молдавським виконавцем Дан Баланом, але вони не підтвердилися. За словами артистів, їх пов'язує тільки дружба і нічого більше.