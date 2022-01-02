Популярна українська виконавиця Тіна Кароль поділилася рідкісним фото з сином.
Зірка не любить поширюватися на особисті теми і ділитися домашніми фотографіями, в тому числі показувати свого сина - Венеаміна, якому, до слова, 13 років. Однак бувають винятки, коли Кароль відкриває завісу для фанатів у своє життя, пише Hyser.ua.
Так, наприклад, вона навіть вийшла в світ з хлопчиком, який помітно підріс з тих пір, коли його бачили останній раз. Можна сказати, прям змужнів.
До слова, хлопця рідко можна побачити в Україні, оскільки 13-річний Веніамін проходить навчання в одному з найпрестижніших навчальних закладів Лондона – в Repton Preparatory School. Школа розташовується в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за навчання сина близько мільйона гривень на рік.
У числі розваг у нього гра на фортепіано і барабанах, а також Веніамін займається фехтуванням і регбі. Варто відзначити, що Тіна Кароль народила його від свого чоловіка Євгена Огіра. Хлопчик дуже схожий на нього, що неодноразово відзначали фанати.
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Для артистки він став віддушиною, адже смерть чоловіка вона сильно переживала і досі це залишається для неї хворою темою. Після Євгена вона так нікого гідного і не зустріла, хоча ходили чутки про її стосунки з молдавським виконавцем Дан Баланом, але вони не підтвердилися. За словами артистів, їх пов'язує тільки дружба і нічого більше.