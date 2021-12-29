Ексміністр праці Польщі Пьотр Кульпа пояснив, з яких причин Україна вирішила зупинитися на Угоді про партнерство та співпрацю з ЄС, хоча Польща відразу заявила про свій намір приєднатися до Євросоюзу та НАТО.

Про це він розповів у програмі Вадима Трюхана «Дипломатична кухня».

Як зазначає гість програми, Угорщина, Чехія та Польща чітко заявили про своє бажання стати частиною ЄС, натомість Словаччина такого прагнення не виявляла, а тому стала членом НАТО через 5 років. Тобто, констатує Пьотр Кульпа, держави мали консенсус у цьому питанні і суспільство дотримувалося тієї ж думки.

На його думку, це ключовий фактор, але свою роль відіграла також криза. Як пояснює ексміністр, криза ставить виклик, є проблемою, але вона і дає шанс. Тобто Польща, пояснює він, скористалася кризою як моментом для швидкої трансформації. «Україна пішла легкою, але дуже дорогою дорогою: замість того, щоб відрізати хвіст одним ударом, вона переживала ці відрізання кілька разів», - стверджує Пьотр Кульпа.

Загалом же, міркує він, причин можна знайти масу. «Я не дивився б на це з погляду бідної жертви: України, яку звідкись викидають, не приймають», - зазначає колишній міністр.

Зокрема, підкреслює він, можна розглянути навіть це питання з точки зору менталітету. Аби не бути голослівним, гість програми розповідає про експеримент із дітьми: їм поставили умову, що вони через 2 години отримають 2 тістечка, якщо 1 з’їдять за 40 хвилин. У результаті виявилося, зазначає Пьотр Кульпа, що діти, які зачекали, досягли більшого успіху у житті, аніж ті, що поспішили.

Отже, констатує він, вся справа у відповідальності. «Якщо шукати ще глибші причини, то я думаю, що Україна не стала Річчю Посполитою – республікою, загальною річчю. Дуже глибока радянська парадигма, що країна нам щось винна», - підсумовує гість програми.

Як повідомляла Politeka, Кульпа розповів про послідовне прагнення своєї країни до членства в НАТО та ЄС.

Також Politeka писала про те, що Бортник розповів, наскільки істотною є підтримка НАТО для України.