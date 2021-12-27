Радянські творці автомобілів ще в 30-х роках випустили повноцінний спорткар, який був розроблений на базі ГАЗу: в мережі спливли знімки машини.

Як пише Hyser. відповідну публікацію розмістили на порталі «Апостроф»

Дуже багато уваги приділили незвичайному автомобілю, якого напевно ніхто ніколи не бачив. Унікальний ГАЗ М1 Спорт був випущений в далекому 1938 році. На даний момент його продають за 88 тисяч доларів.

Важливо помітити, що це величезна сума, за такі гроші можна купити новий BMW або Porshe.

Експерти приділили особливу увагу даному екземпляру, так як він воістину унікальний – такий автомобіль всього один у своєму роді, і він був витріщений в 30-х роках як експеримент.

На превеликий жаль, ГАЗ М1 Спорт не зміг зберегтися до наших днів і тому його відтворили за архівними фото на базі стандартного седана ГАЗ М1.

Що стосується характеристик автомобіля, то йому тут похвалитися нема чим. На ньому стоїть самий звичайний двигун від ГАЗ М1, який має обсяг 3.3 літра і триступенева механічна коробка передач. Двигун доповнили двома карбюраторами Ford для того, щоб потужність автомобіля стала трохи більше і становила 50 кінських сил. Максимальна швидкість ГАЗ М1 Спорт становить 142 кілометри на годину.

Якщо взяти всі характеристики, що можна зрозуміти, що ГАЗ М1 Спорт - справжній "Бетмобіль", так як для 30-х років це просто "монстр", а не автомобіль.

ГАЗ М1 Спорт має обтічний двомісний кузов з довгим капотом, а його задня частина досить сильно звужена. Цей оригінальний автомобіль був поставлений на облік, а його пробіг становить 180 кілометрів.

