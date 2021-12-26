Лікар Віталій Черномиз, який працює хірургом-гепатологом розповів про шкідливі звички, які скорочують життя нашої печінки, про шкоду для організму через алкоголь і відповів на незвичайні питання.

Керівник клініки Efferent, хірург-гепатолог вищої категорії Чорномиз Віталій Дмитрович спеціально для Clutch відповів на дивні питання про здоров'я печінки.

Чи Правда, що спорт шкідливий для печінки, тому що при бігу болить бік?

"Ні, при бігу, однозначно, болить не печінка. Під час спорту ви підсилюєте роботу і клітин печінки, і жовчовивідної системи. Ви допомагаєте розщеплювати більше жирів, покращуєте синтез того ж холестерину. Так може реагувати жовчовивідна система, але не печінка. Займайтеся на здоров'я спортом, але не забувайте контролювати стан шлунково - кишкового тракту", - відповів лікар.

хірург-гепатолог вищої категорії Чорномиз Віталій Дмитрович

Чи Правда, що міцні напої завдають меншої шкоди печінки, ніж пиво або вино?

"Неправда. Всі алкогольні напої завдають шкоди печінки.

Звичайно, багато що залежить від концентрації. Кажуть, що 350 мг вина в тиждень - вже згубно діє на печінку і скорочує життя на 4-5 років.

Коли пацієнт каже, що п'є алкоголь тільки раз на тиждень, але це 3-5 келихів вина – шкода для печінки вже наноситься", - повідомив гепатолог.