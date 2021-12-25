Гепатолог Чорномиз Віталій Дмитрович.

"Гепатит С називають "ласкавим вбивцею", перш за все тому, що він протікає безсимптомно протягом багатьох років. Ми говоримо про стадії формування цирозу після гепатиту С, а це 8-10, а то і до 20 років. Ніяких симптомів немає і ніякі лабораторні показники нічого не покажуть, а вражаючу дію на клітини печінки – вбивче.

Благо, що з 2015 року як Україна, так і весь світ, почали використовувати нові групи препаратів і сьогодні лікування гепатиту С призводить до практично повного лікування. Це 97-98% одужання при отриманні раннього вірусологічної відповіді.

Головне - не почати його лікувати пізно, тому що зараз гепатит С набагато легше вилікувати, ніж потім відновлювати печінку.

За останні 6 років у всьому світі дуже добре справляються з гепатитом С і зараз ми сподіваємося отримати такі ж результати по гепатиту B. препарати для нього очікуємо вже 4 роки. Лікування є, але про лікування ми можемо заявити тільки від гепатиту С.Симптоматики немає, але перевіряти потрібно обов'язково", - повідомив лікар.

А ось в медичних серіалах на наявність у пацієнта хвороби печінки часто вказує пожовтіння склер очей. Віталій Дмитрович розповів, чи завжди хвороби печінки проявляються цим симптомом.

"Ні, звичайно. Очі жовтіють при концентрації в крові білірубіну 35 і вище. Тобто білірубін-це показник порушення відтоку жовчі і роботи клітин печінки. Пожовтіння склер іноді не спостерігається навіть на початковій стадії цирозу, фіброзу. При такому захворюванні печінки, як жирова дистрофія, білки теж красиві, світлі, не мають ніякої желтушности склер, тому це не показник.

Гострий гепатит-це найчастіше жовтушність і шкіри, і склер, зміна кольору сечі, знебарвлення калу. А якщо йде вже хронічне ураження у зв'язку з прийомом ліків або жировою дистрофією печінки, то жовтушність склер все-одно не основна ознака", - повідомив лікар.