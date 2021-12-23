Депутат Київради 8-го скликання Володимир Назаренко розповів, чи є нинішній склад Київради найгіршим за всю історію.

Про це він розповів у новому випуску програми «IN.KYIV» з блогером Катериною Павловою.

«Найгіршим був склад Київради першої чи другої каденції Черновецького. Якщо казати про нинішню Київраду, в основному попроходили політичні проєкти нові, старі або які масово скупили. Для мене очевидно, що нинішній склад Київради жодного разу за рік роботи не зміг нормально заблокувати трибуну. За цей рік прийнято і проштовхнуто питання, які ми блокували протягом 5 років», - розповів Володимир Назаренко.

Депутат сказав, що цей склад Київради не має дієвої опозиції, яка може встати та захистити громаду. Цей склад недієвий, вважає він, вони багато говорять, піаряться в соціальних мережах, але дієвого нічого не зроблено. Якщо з владою Києва все зрозуміло, повідомив він, бо за сім років нічого особливо не змінилось, вони просто продовжують виключно рухатись. А в опозиції, підкреслив він, крім слів, ніяких дієвих досягнень і рішень немає.

«Опозиція досі не зупинила дерибан коштів, якщо казати про позицію до київської влади, то вони більше займаються якоюсь торгівлею і бутафорією. Я більше за 5 років направив звернень на відкриття кримінальних справ, ніж їхніх результатів зроблено. Якщо є кримінальна справа, то чому на цю фірму, яка фігурує в кримінальних справах досі виділяються кошти. Де ця опозиція, яка не прийде до департаменту фінансів, та раз і назавжди заблокує перерахування коштів на фірми, які фіктивні», - резюмував Володимир Назаренко.

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