Експерт з міжнародних відносин та безпеки Валентин Стефанович пояснив, чи процес усунення президента Зеленського з влади вже перейшов у свою активну фазу.

Про це він розповів у програмі «Чесний погляд на економіку» з експертом та економістом Олексієм Кущем.

Передусім експерт зазначає, що спецслужби працюють на попередження. «У разі, якщо є причини, завжди відпрацьовується сигнал, а потім відпрацьовується лідер тощо. Цим займається один з підрозділів СБУ», - пояснює він. За словами Валентина Стефановича, завдання кадрів – унеможливити перехід із першої фази до другої.

До того ж, зауважує він, у перший період здається, ніби всі спецслужби вже подали свої доповіді і ситуація під контролем. «Тобі створюють теплу ванну, в якій ти перебуваєш і все ніби контролюєш. Президент – найбільш інформована людина в нашій країні», пояснює гість програми. Як він розповідає, щоранку розвідки подають свої доповіді президенту, а РНБО – щотижня.

Отже, констатує Валентин Стефанович, Зеленський отримує масу інформації, але настання другої фази та розгортання активних заходів буде недоробкою саме спецслужб: це вони не провели аналіз, побоялися чи просто не захотіли.

На думку експерта, екстрену пресконференцію президента можна вважати технологією запобіжного удару. З іншого боку, міркує він, рішення було спонтанним та непідготовленим, а відтак навіть більше зашкодило позиціям президента. «До таких речей треба готуватися та опрацьовувати їх, тим більше на такому рівні. Треба було прорахувати, адже є аналітики, які прораховують відповіді на ті чи інші питання та сегменти, які обов'язково були б порушені», - пояснює гість програми.

А відтак, констатує Валентин Стефанович, Зеленський вже втягнутий в активну фазу боротьби, зараз же виникає питання про шляхи виходу з неї, що набагато складніше. «Потрібно зняти активні гарячі крапки навіть непопулярними заходами. І ті кадрові питання, які назріли у суспільства до знакових фігур влади, треба закривати», - стверджує експерт.

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