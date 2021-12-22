Політолог Руслан Бізяєв поміркував над тим, чи розглядає Захід Російську Федерацію як сильного економічного гравця і як взагалі сприймає її.

Про це він розповів у програмі «Розвилка» з Любов’ю Завальнюк.

За словами експерта, Захід ніколи не дивився на РФ як на сильного економічного гравця. «Він розглядав завжди Росію як країну з відсталою економікою і військовим потенціалом, що ще залишився у спадок від Радянського Союзу», - пояснює він. Тим не менш, зауважує Руслан Бізяєв, у період з 2000 до 2010 року Захід пропустив, як Путін реалізовував програму з модернізації армії РФ.

На думку політолога, після розвалу СРСР Захід просто розслабився, а тепер реагувати на це вже пізно. Тому, констатує він, зараз Захід бачить в Росії людину з рушницею, яка будь-якої миті готова вистрілити. «Це викликає легкий виступ поту на лобі у західних політиків. Хоча економічно вони Росію не розглядають як гіганта і не вважають, що Росія чогось досягла в економічному прогресі», - міркує Руслан Бізяєв. Він додає, що Росія не передавала якихось технологій, а лише вела виробництво спільно з іншими державами.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв заявив, що Європа забрала у США ініціативу щодо врегулювання конфліктів.

Також Politeka писала про те, що Бізяєв прокоментував зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна.