Як пише Hyser, в останні два десятиліття минулого століття, з урахуванням досить обмеженого модельного ряду радянських виробників, велика кількість прототипів створювалося з уже існуючих автомобілів, проте велика їх частина так і не потрапила в серію. У російських ЗМІ розповіли про одну з таких моделей.

Йдеться про унікальний прототип, який творці назвали "Магістр-1600". Модель була розроблена в 90-х роках і мала всі шанси відправитися в серійне виробництво, проте цьому завадила економічна криза.

Найбільше "Магістр" нагадує високий Універсал Mercedes-Benz G-Class або Land Rover тих років. Розробкою його в 1993 році займався Калузький авторемонтний завод "Магістр", який до цього спеціалізувався на виробництві автомобільних причепів і мобільних торгових фургонів.

За основу моделі була взята класична радянська машина "Жигулі". Творці використовували укорочену платформу ВАЗ-2105, колісну базу якої урізали з 2424 мм до 2300 мм, а кліренс збільшили з 170 мм до 278 мм. Задня підвіска стала незалежною ресорної, а передню посилили циліндричними пружинами і амортизаторами.

Передня частина кузова, а також торпеда з передніми сидіннями були взяті з ВАЗ-2107. При цьому салон у автомобіля міг бути як двох -, так і п'яти-семи-місцевий. В останньому варіанті зі стінок багажника відкидалися невеликі сидіння. Запасне колесо при це зберігалося під капотом.

У рух автомобіль приводив 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 78 к.с. з ВАЗ-2106, який працював в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач від ВАЗ-21074. "Магістр" був задньопривідним, проте розглядалася можливість і випуску повнопривідного варіанту.

У автомобіля була хороша оглядовість завдяки великій площі скління, хороша геометрична прохідність, хороша вантажопідйомність, а також непогана за мірками вітчизняного автопрому керованість.